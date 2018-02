Ondata di maltempo in arrivo, attesa la neve in tutta la provincia

Lunedì 12 febbraio: rapido peggioramento a partire dalla tarda mattinata con prime deboli precipitazioni. Venti leggeri tendenti ad orientarsi da Maestrale (N-O). Precipitazioni deboli, a tratte moderate, nel pomeriggio con nevicate leggere nell’entroterra fino al piano nella zona di Forlì, Faenza ed Imola e successivamente fino a bassissima quota anche sul Riminese. Tra il tardo pomeriggio e la serata rinforzano i venti su tutta la Romagna: da Maestrale (N-O) da Faenza a Rimini, da Grecale (N-E) su costa ravennate ed in mare.

Martedì 13 febbraio: tra la notte e tutta la mattina maltempo su gran parte della Romagna con neve diffusa fino in pianura ed anche sulla costa da Ravenna a Rimini con costa riminese maggiormente esposta ad accumuli. Non è da escludere attività convettiva con possibilità anche di locali temporali. Venti forti, localmente molto forti con raffiche superiori a 70 Km/h, da Maestrale in terra e da Grecale in mare. Mare molto mosso. Tendenza a graduale miglioramento dalla tarda mattinata ad iniziare da ravennate verso sud. Temperature in forte diminuzione con ghiaccio diffuso su gran parte delle strade della Romagna specialmente in serata e nottata.

Possibili nuovi rovesci nevosi locali fino a bassissima quota anche durante la giornata di mercoledì 14 febbraio in movimento dal mare Adriatico verso la costa riminese e zona di Cesena e Forlì.

