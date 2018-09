Ottobre inizia col maltempo: scatta l'allerta meteo "gialla" per temporali

Ottobre inizia col maltempo. Tra lunedì e martedì l'Emilia Romagna sarà attraversata da una perturbazione atlantica: la Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla" per "precipitazioni irregolari anche a carattere temporalesco su tutta la regione". Nella giornata di lunedì i temporali più intensi sono previsti "sul settore appenninico e, in serata, sul settore nord-orientale della regione. Intensificazione dei venti da nord-est nella notte tra lunedì e martedì (circa 60 km/h ), con raffiche più forti legate all'attività temporalesca sul mare e sul settore costiero. Si prevede anche un rapido aumento del moto ondoso con mare molto mosso".

Lunedì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "cielo molto nuvoloso con precipitazioni irregolari, anche a carattere di rovescio temporalesco. I fenomeni, inizialmente sporadici, tenderanno ad intensificarsi nel corso della giornata in particolare in Appennino e sul settore orientale della regione". Sono previsti tra i 5 ed i 15 millimetri di pioggia. I venti soffieranno "inizialmente deboli orientali tendenti a divenire occidentali o settentrionali. Sul mare tenderanno a disporsi da sud-est durante il pomeriggio per ruotare da nord-est divenendo di forte intensità in particolare sul ferrarese nel corso della notte". Il mare "inizialmente poco mosso, ma con tendenza ad aumento del moto ondoso durante il giorno. Nella notte rapido aumento del moto ondoso sino a molto mosso sotto costa e agitato al largo".

Martedì il cielo sarà "molto nuvoloso con precipitazioni irregolari nella prima parte della giornata, più intense sulle zone collinari del settore centrale della regione. Nel pomeriggio progressiva attenuazione della nuvolosità, con precipitazioni che tenderanno ad interessare solo i rilievi, esaurendosi poi in serata. Le temperature minime oscilleranno tra 11 e 15°C, mentre le massime tra 17 e 18°C. I venti saranno moderati o forti nord-orientali sul settore costiero ravennate e ferrarese durante la prima parte del giorno, in attenuazione dal pomeriggio. Deboli o a tratti moderati orientali sul resto del territorio. Il mare molto mosso sotto costa e agitato al largo, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio sino a mosso nella sera".

Da mercoledì seguiranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, mentre nei giorni successivi si avrà nuvolosità variabile con possibilità di locali precipitazioni. Le temperature, dopo un lieve aumento iniziale, non subiranno variazioni di rilievo, mentendosi prossime ai 20 gradi nei valori massimi e 10-12 gradi in quelli minimi.