Vortice freddo sulla Romagna, la neve si spinge sotto i 1000 metri: l'evoluzione meteo

Ultime ore di tempo perturbato sulla Romagna. Piogge e nevicate cederanno il posto ad un'intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, che insisteranno anche nella giornata di mercoledì. Dopo una giornata di martedì grigia gradualmente tra le nuvole si faranno spazio ampie schiarite. Nella mattinata di mercoledì non si esclude tuttavia ancora qualche nevicata sui rilievi oltre i 900 metri. Il vortice freddo arrivato lunedì ha portato ad un nuovo repentino abbassamento delle temperature, che ha favorito il ritorno della dama bianca non solo sul crinale, ma anche a quote inferiori. I fiocchi sono tornati a cadere anche sul Passo del Muraglione. La Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, non ha riscontrato problemi alla circolazione. Sul Monte Falco, tornato ad indossare il mantello bianco, la colonnina di mercurio è picchiata a -4°C.

Le ultime precipitazioni hanno fatto guadagnare qualche metro al livello della diga di Ridracoli, col volume dell'invaso a 20,55 milioni di metri cubi, circa 8 milioni al di sotto della media storica. Lo scorso anno l'invaso era praticamente colmo. Mancano all'appello quindi circa 13 milioni per la fragorosa cascata, fenomeno che richiama tantissimi turisti. Colpa di un inverno poco generoso dal punto di vista pluviometrico. Le falde sono in sofferenza e la fase siccitosa può essere scongiurata solo con le piogge primaverili, anche se le previsioni stagionali sono tutt'altro che ottimistiche. Per fine marzo, dopo un nuovo periodo caratterizzato da un rinforzo dell'anticiclone, con temperature che si riporteranno sopra la media, i modelli matematici intravedono una fase fredda, con conseguenze formazione di un vortice depressionario. Ma non è da escludere che gli effetti possano essere più incisivi al centro-sud.