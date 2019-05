Altra domenica, altra pioggia: confermato l'arrivo del maltempo nel giorno delle elezioni

Altra domenica, altra pioggia. E' confermata l'ondata di maltempo che attraverserà la Romagna nel giorno dell'election day e che insisterà anche nella giornata di lunedì. Il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, con piogge che dal pomeriggio tenderanno a divenire diffuse e localmente potranno assumere anche carattere di rovescio temporalesco. Anche lunedì il cielo sarò coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni che al mattino risulteranno diffuse sull'intero territorio. Dal tardo pomeriggio sera-tendenza ad esaurimento dei fenomeni.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "la presenza di un vasto minimo depressionario in lento colmamento apporterà ancora condizioni di spiccata instabilità sulla nostra regione almeno sino alla giornata di mercoledì. Da giovedì tendenza a miglioramento delle condizioni meteo con piogge in esaurimento a partire dalla seconda parte della giornata. Temperature in diminuzione ad inizio periodo, poi in lento e graduale aumento".