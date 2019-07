E' la settimana del caldo africano. Le temperature schizzeranno oltre i 35°C

La quarta settimana di luglio sarà all'insegna del caldo africano. Una vasta saccatura sta puntando in queste ore le isole Azzorre, richiamando sul Bel Paese un promontorio anticiclonico nord-africano. Le correnti calde s'impadroniranno anche dell'Emilia Romagna, portando le temperature nelle aree interne ad oscillare tra 35 e 37°C. Secondo le ultime elaborazioni dei modelli matematici il picco è atteso tra martedì e giovedì. In seguito l'azione dell'alta pressione potrebbe esser smorzata da correnti più fresche dai Balcani. Si tratta di una situazione che consentirà all'atmosfera di accumulare energia che potrebbe manifestarsi con la formazione di intensi temporali non appena si vengono a creare le condizioni d'instabilità. Ma questo è un altro discorso.

Entra nel dettaglio il servizio meteorologico dell'Arpae: "La presenza di un campo anticiclonico di origine nord-africana sull'Europa centro-occidentale determinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione fino alla giornata di venerdì. Da sabato la presenza di flussi occidentali, più freschi ed umidi, determinerà una diminuzione delle temperature e l'arrivo di piogge a prevalente carattere temporalesco. Le temperature risulteranno stazionarie o lieve aumento fino a venerdì da sabato saranno in diminuzione".