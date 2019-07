Avanza l'anticiclone africano, si tornerà a boccheggiare: in arrivo una settimana molto calda

Le piacevoli notti d'estate stanno per cedere il passo al caldo africano. Le temperature schizzeranno all'insù, toccando punte superiori ai 35°C. I modelli matematici prevedono per la prossima settimana una forte ondata di caldo sul Settentrione, che vedrà tuttavia una possibile fine a cavallo del weekend del 27 luglio. L'anticiclone africano mostrerà i muscoli soprattutto tra martedì e giovedì, con condizioni di disagio bioclimatico. Il promontorio potrebbe poi essere scalfito dall'azione di correnti più fresche atlantica, che si manifesterebbero con temporali in avanzata da occidente. Si tratta tuttavia di una linea di tendenza che necessità di conferme.

Nell'immediato si attende un weekend col sole e temperature in graduale aumento, con la colonnina di mercurio che oscillerà tra i 32°C della costa ed i 34°C della pianura interna, mentre le minime saranno attese tra 22 e 23°C. I venti soffieranno deboli variabili, a regime di brezza lungo la costa, ed il mare sarà quasi calmo o poco mosso. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "ol consolidamento di un campo anticiclonico di origine nordafricana sull'Europa centro-occidentale determinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le temperature saranno in aumento soprattutto nei valori massimi e raggiungeranno i 35 gradi sulla pianura interna a fine periodo".