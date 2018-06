Dopo il fresco arriva la prima "fiammata" africana: si preannuncia un weekend col solleone

La temperatura minima più bassa registrata a Forlì negli ultimi giorni è stata domenica di 13,7°C. Mentre lunedì, complice il passaggio perturbato, è stata di 21,6°C. La Romagna continua a risentire dell'aria fresca dal nord-est, che rimarrà protagonista almeno fino a giovedì. Una depressione ora sui Balcani riuscirà ancora ad influenzare parzialmente il tempo, con temperature massime gradevoli (tra 25 e 30°C) e minime ancora frizzanti, oscillanti intorno ai 17°C.

Giovedì non si esclude la formazione di sviluppi temporaleschi sull'entroterra, con possibile estensione anche sulle pianure limitrofe. Da venerdì si cambia: un promontorio di alta pressione di matrice africana si prenderà gradualmente possesso del Mediterraneo centrale, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato per alcuni giorni. Le temperature tenderanno a schizzare, con punte di 35°C. Il caldo dovrebbe insistere per alcuni giorni. Alcuni modelli matematici individuano il successivo ingresso di una depressione atlantica, con sviluppi temporaleschi e calo delle temperature. Ma l'alta pressione africana potrebbe resistere all'attacco perturbato, lasciando la Romagna al riparo dal maltempo.