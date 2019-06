Meteo, la seconda metà di giugno inizia col caldo in graduale intensificazione

Nessuna ondata di maltempo all'orizzonte. L'inizio della seconda metà di giugno trascorrerà all'insegna del dominio anticiclonico, con caldo in intensificazione. Fino a venerdì, il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede condizioni di tempo stabile, con temperature massime che oscilleranno tra 29 e 34°C, mentre le minime tra 21 e 24°C. Arpae non esclude per sabato "precipitazioni sparse sull'intero territorio regionale, con tendenza a miglioramento".

Sul medio e lungo termine, viene specificato sempre da Arpae, "sembra probabile che un promontorio di alta pressione si consolidi tra l'Atlantico e l'Europa occidentale portando sulla nostra regione flussi prevalentemente nord-occidentali. In un contesto di tempo soleggiato saranno possibili alcuni eventi di precipitazione. I quantitativi pluviometrici complessivi si prospettano tuttavia leggermente inferiori alla norma. Le temperature, anche se in graduale flessione, rimarranno con buona probabilità al di sopra della media climatologica".