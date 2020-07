Meteo, rapida ondata di caldo. Poi possibile passaggio temporalesco e crollo termico

Bel tempo e clima gradevole grazie alla presenza dell'anticiclone delle Azzorre. Tra giovedì e venerdì si assisterà ad un'impennata delle temperature per effetto di correnti più calde provenienti dal nord Africa. Venerdì si avrà l'apice del caldo, con la colonnina di mercurio che potrà raggiungere anche i 35°C nelle aree interne. In seguito si andrà incontro ad un cambiamento delle condizioni atmosferiche, in quanto il promontorio di alta pressione cederà il testimone al passaggio di una veloce perturbazione atlantica.

Responsabile del rapido peggioramento una saccatura collegata al vortice freddo posizionato tra il Mare del Nord e la Scandinavia. Sabato sera sono attesi temporali sparsi, che localmente potranno assumere forte intensità. La giornata infatti esordirà all'insegna del tempo, con temperature ancora ovunque superiori a 32°C. Dal tardo pomeriggio è prevista una rapida intensificazione dei venti di Bora, ad iniziare dal mare e dalla costa, preludio al peggioramento.

La perturbazione di origine atlantica, attesa in serata, poi scivolerà lungo l'Adriatico seguita da venti freschi e asciutti in arrivo dai Balcani, attivati da una rimonta dell'Anticiclone delle Azzorre sull'Europa centro-occidentale. La domenica si annuncia quindi stabile, ma con temperarture in marcata diminuzione, con le massime attese sotto i 30°C. L'inizio della nuova settimana coinciderà con un progressivo aumento termico, comunque senza condizioni di disagio bioclimatico.