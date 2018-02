Meteo, dopo il weekend nuova ondata di maltempo. La neve tornerà a quote basse

Si annuncia un fine settimana atmosfericamente stabile, salvo qualche foschia mattutina in rapido dissolvimento. Le temperature risulteranno stazionarie, con valori minimi tra 1 e 4°C e massime comprese tra 6 e 8°C. La ventilazione, inizialmente deboli settentrionale, tendenza a disporsi dai quadranti meridionali in serata. E' il preludio ad un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, atteso con l'inizio della nuova settimana. L'approfondimento di un minimo depressionario determinerà infatti marcata instabilità, con precipitazioni previste nella seconda parte di lunedì, nevose sui rilievi. L'approfondimento del minimo depressionario richiamerà correnti fredde, che determineranno la trasformazione delle piogge in neve a quote molto basse. La fase perturbata insisterà fino a martedì. Seguirà una sensibile diminuzione delle temperature che, nella nottata tra martedì e mercoledì, precipiteranno al di sotto dello zero complice il rasserenamento del cielo.