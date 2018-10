Meteo, sarà un fine settimana da vivere all'aperto con temperature miti

Prosegue la fase anomala meteorologica con temperature miti sulla Romagna. Il fine settimana trascorrerà all'insegna della stabilità, con foschie mattutine ed ampie schiarite durante le ore centrali del giorno. Sabato il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbia in pianura e nelle valli in diradamento nelle prime ore del mattino. Le temperature minime sono attese in lieve flessione nei valori minimi con valori compresi tra 14 e 15 gradi; pressoché stazionarie nei valori massimi comprese tra 22 e 24 gradi. Domenica il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della copertura nuvolosa ad iniziare da ovest. Nei prossimi giorni l'arrivo di correnti occidentali umide di origine atlantica determineranno un graduale aumento della copertura nuvolosa, con la possibilità di deboli precipitazioni sparse.