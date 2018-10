Meteo, una depressione porterà un po' di pioggia sulla Romagna: le previsioni

Inizio di settimana con qualche pioggia sulla Romagna. Una depressione in formazione tra la Corsica e la Sardegna determinerà un peggioramento delle condizioni atmosferiche, associato a precipitazioni sparse. Martedì il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni localmente a carattere di rovescio, in particolar modo nell'area pianeggiante, dove il servizio meteorologico dell'Arpae stima un quantitativo tra i 7 e gli 8 millimetri (sui rilievi appena un millimetro). Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, oscillando intorno ai 21°C. Altre deboli piogge sono attese nella prima parte di mercoledì (tra 2 e 6 millimetri). Giovedì il cielo sarà nuvoloso per nubi per lo più stratiformi e non si escludono sporadiche piogge.

Da venerdì l'aumento della pressione garantirà condizioni di tempo stabile e per lo più soleggiato, con temperature in lieve aumento. Sul lungo termine il modello americano inquadra una discesa di aria fredda dal Nord Europa, con possibili conseguenze perturbate sull'area Mediterranea ed un calo termico. La tendenza è ancora da confermare. Mancano ancora all'appello le perturbazioni atlantiche. Quelle che attende la diga di Ridracoli, che vede di giorno in giorno calare sempre di più il proprio volume. L'invaso (dato aggiornato a lunedì mattina) è al 34% della sua capienza totale.