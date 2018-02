Meteo, settimana grigia e fredda. Dietro l'angolo possibile gelo dall'est Europa

Cielo grigio con piogge e nevicate a bassa quota ad intermittenza per tutta la settimana. E' un menù meteorologico dal gusto invernale quello che si presenterà fino a domenica in tutto il territorio romagnolo. La responsabile della fase instabile è una circolazione depressionaria sul bacino del Mediterraneo, alimentata da aria fredda in quota. Le precipitazioni, che assumeranno carattere nevoso in collina, saranno discontinue ed alternate a pause asciutte e schiarite, possibili nella prima parte della giornata di martedì. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta "gialla" per "criticità idrogeologica", specificando che sono previste da martedì pomeriggio deboli precipitazioni sui rilievi, con quota neve intorno a 400-500 metri. In serata è prevista un'intensificazione della ventilazione da nord-est, con valori attorno a 15-20 nodi.

Arriva il gelo?

Successivamente anche la Romagna potrebbe esser investita da un'irruzione di aria molto fredda dall'Est Europa, favorita dall'espansione di una struttura anticiclonica fino alla Scandinavia. I modelli matematici, trattandosi di un'azione retrograda, non riescono ancora ad individuare l'esatta traiettoria della lingua gelida e l'intensità. Il prestigioso modello matematico europeo è quello che mostra termiche più basse, dove nella media degli scenari si vedono valori tra -10 e -15 a 1500 metri tra il 26 febbraio e il primo marzo, mentre sia il modello canadese che quello americano ridimensionano la portata del freddo. E' ancora impossibile dire quali saranno gli effetti della possibile irruzione di aria gelida sul nostro territorio. Non è da escludere che possa formarsi una depressione in sede mediterranea, con conseguenti precipitazioni che inevitabilmente assurebbero carattere nevoso anche in pianura. Si tratta di uno scenario che rientra nel campo delle ipotesi e che non va escluso a priori. Maggiori dettagli si conosceranno solo nei prossimi giorni.