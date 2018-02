Meteo, attesa una nuova ondata di maltempo: freddo, pioggia e neve in collina

In attesa di conoscere la traiettoria del nucleo di aria gelida che dalla Siberia partirà alla conquista dell'Europa occidentale, con possibili risvolti a partire da domenica anche sull'Italia, continua la fase di instabilità sull'Emilia Romagna dovuta alla presenza di un vortice depressionario sul bacino del Mediterraneo alimentato da aria fredda in quota. Nelle prossime ore torneranno ad aprirsi gli ombrelli. Mercoledì sono attese precipitazioni, in graduale intensificazione nel corso della giornata, che assumeranno carattere nevoso a quote collinari ed in serata oltre i 200 metri. Secondo il modello matematico dell'Arpae sono attesi tra i 16 ed i 24 millimetri di precipitazione. Il maltempo insisterà anche giovedì, con precipitazioni deboli-moderate, a carattere nevoso oltre i 400 metri.

La tendenza è per una progressiva attenuazione dei fenomeni. Piogge e nevicate saranno accompagnate da un abbassamento delle temperature, con le massime non oltre i 4°C, e da venti dai quadranti nord-orientali. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla", specificando che "durante la giornata di mercoledì deboli nevicate interesseranno i rilievi, soprattutto la parte di crinale, con quota neve attorno ai 500 metri. Dalla sera le precipitazioni si manterranno deboli sul settore occidentale, mentre si intensificheranno sul settore centro-orientale, dove le nevicate arriveranno a quote attorno ai 200 metri nella notte, con accumuli previsti di 10-20 centimetri in 24 ore sulle zone collinari. Sul crinale i quantitativi saranno compresi tra i 20 e 30 cm nelle 24 ore".

Le precipitazioni, conclude l'allerta, "insisteranno nella prima parte della giornata di giovedì, con nevicate su tutte le aree montane e collinari fino a quote di 200 m. Nella seconda parte della giornata le precipitazioni si manteranno nevose sul settore centro-occidentale, mentre diventeranno progressivamente a carattere di pioggia sulla Romagna fino a 800 metri circa". La tendenza è per un'ulteriore intensificazione dei fenomeni nelle successive 48 ore. Domenica si attende invece l'ondata di freddo dall'Est Europa. Ma i modelli matematici ancora non definiscono con precisione la traiettoria delle correnti fredde (ci sono divergenze tra l'elaboratore europeo e quello americano) e questo non consente ancora di poter definire con certezza le conseguenze dell'irruzione sulla Romagna.