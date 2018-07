Meteo, il maltempo risparmia la domenica. Poi temporali e rischio grandine

Pericolo pioggia scongiurato per domenica stando alle ultime previsioni meteo dell'Arpae. Il peggioramento, con rovesci temporaleschi, è atteso nella nottata tra domenica e lunedì ed interesserà anche la prima parte della giornata di lunedì. Domenica sono attese condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità dalla serata. Le temperature minime sono attese tra 17 e 21°C, mentre le massime non andranno oltre i 31°C. I venti soffieranno deboli dai quadranti occidentali in pianura e dai quadranti meridionali sui rilievi.

Lunedì nel corso delle prime ore della giornata è prevista nuvolosità compatta sul settore centro-orientale, associata a piogge e rovesci temporaleschi di moderata/forte intensità e probabili eventi grandinigeni. E' attesa un'attenuazione della nuvolosità ed esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio. Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede tra 20 e 25 millimetri di pioggia. Le temperature sono attese in diminuzione.

Martedì il consolidamento di un promontorio anticiclonico garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato sul territorio regionale; da mercoledì, spiega l'Arpae nel bollettino, "infiltrazioni di correnti più fresche sul versante orientale del promontorio determineranno una debole instabilità associata a occasionali rovesci o temporali, più probabili sul litorale e sui rilievi. Temperature in tendenziale aumento nei valori massimi, con valori superiori alla norma al termine del periodo".