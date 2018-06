Meteo, il fronte freddo lascerà presto spazio a schiarite. Il Forlivese risparmiato dal forte maltempo

La temuta ondata di maltempo non ha provocato danni al Forlivese. Le precipitazioni sono state limitate, mentre la ventilazione dai quadranti settentrionali ha determinato un sensibile abbassamento delle temperature, con le massime oscillanti tra i 23 gradi dell'entroterra ed i 26 della città. Nelle prossime ore il fronte freddo, che ha colpito in maniera particolarmente intensa sul litorale riccionese, abbandonerà velocemente il territorio, lasciando spazio ad un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche e ventilazione dai quadranti settentrionali. Le temperature saranno gradevoli, con le massime che non supereranno i 26°C, mentre le minime saranno comprese tra 15 e 19°C.

Domenica il cielo si presenterà nuvoloso per nubi stratiformi, ma non sarebbero attese delle piogge, come indica il servizio meteorologico dell'Arpae. Le temperature non subiranno particolari variazione di rilievo. La ventilazione sarà debole dai quadranti settentrionali. Lunedì "permangono condizioni di instabilità, con precipitazioni irregolari; successivamente il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con spazi di sereno. Le temperature saranno in graduale lieve aumento".