Nubi in aumento e possibili deboli piogge in un contesto molto mite

Nuvolosità in aumento nelle prossime ore. La Romagna sarà sfiorata da una perturbazione atlantica che avrà come obiettivo l'Italia nord-occidentale, già funestata nei giorni scorsi da abbondanti precipitazioni, in particolar modo tra Liguria e basso Piemonte. Giovedì sarà una giornata grigia, con possibilità di precipitazioni intermittenti dal pomeriggio. Le temperature massime sono previste in lieve diminuzione, ma comunque ancora al di sopra della norma ed oltre i 20°C. La ventilazione è attesa dai quadranti meridionali sui rilievi, debole orientale in pianura. Ampie schiarite sono previste venerdì, con temperature tra 19 e 22°C.

"Il consolidamento di un campo di alta pressione favorirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato nel fine settimana con formazione di foschie e locali nebbie in pianura nelle ore notturne ed al primo mattino - informa il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna -. Lunedì sarà ancora una giornata stabile, ma con nuvolosità in graduale aumento, preludio ad un possibile peggioramento. Le temperature sono attese in diminuzione nei valori minimi, attesi tra 10 e 12°C, mentre le massime resteranno sui 20-22 gradi, con valori ancora sopra la media climatologica".