Meteo, un altro weekend con l'ombrello a portata di mano. Torna la pioggia nell'election day

La domenica sembra ormai il giorno preferito per le nuvole per aprire i rubinetti. Per il terzo weekend consecutivo sono previste altre piogge. Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna annuncia infatti un fine settimana all'insegna della variabilità perturbata con annuvolamenti irregolari a tratti anche consistenti che saranno associati a locali rovesci e temporali. Le temperature si manterranno stazionarie nei valori minimi che saranno compresi tra 14 e 16 mentre le massime si porteranno dai 23-25 gradi di sabato ai 18 gradi della costa e ai 22-23 gradi dell'entroterra.

Sabato sono attese condizioni di cielo in prevalenza nuvoloso, con addensamenti localmente più consistenti sui rilievi che daranno luogo a rovesci e temporali sparsi nelle ore pomeridiane sui rilievi. Domenica il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, con intensificazione della copertura nuvolosa dal pomeriggio e precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo. L'inizio di settimana vedrà, spiega l'Arpae, "un regime di correnti perturbate che determina spiccata instabilità sulla nostra regione".

Lunedì il cielo sarà coperto con piogge diffuse per effetto di un minimo depressionario sul Tirreno; nei giorni seguenti c'è da aspettarsi nuvolosità irregolare con temporanee schiarite e successivi annuvolamenti, a tratti anche molto consistenti, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio che potranno interessare l'intero territorio, più probabili ed intense nelle ore pomeridiane e sui rilievi. Da giovedì farà sentire progressivamente la sua influenza un campo di alta pressione. Le temperature sono attese in diminuzione ad inizio periodo, poi in aumento.