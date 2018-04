Un 25 aprile da trascorrere all'aperto: giornata di festa con sole e caldo

Sarà un 25 aprile di festa con sole e caldo. Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede condizioni di cielo in prevalenza sereno. Le temperature si manterranno al di sopra della norma: le minime oscilleranno tra 15 e 16°C, con qualche grado in meno nelle aree rurali, mentre le massime saranno comprese tra i 23°C della costa ed i 28°C delle pianure interne. I venti soffieranno deboli occidentali al mattino, variabili nel pomeriggio sul settore centro-occidentale e orientali sul settore costiero. Anche giovedì trascorrerà all'insegna del bel tempo, mentre da venerdì, informa l'Arpae, "un'onda depressionaria di origine atlantica tenderà a raggiungere il Mediterraneo occidentale portando correnti più fresche sulla nostra regione. Le temperature tenderanno quindi a calare, rimanendo comunque leggermente superiori alle medie del periodo. Il tempo sarà caratterizzato da nuvolosità variabile con tratti di sereno alternati ad annuvolamenti più consistenti che potranno dar luogo a brevi rovesci, in particolare in Appennino".