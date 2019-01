Meteo, dopo un weekend stabile è attesa una nuova ondata di maltempo

Sarà un fine settimana stabile e senza precipitazioni sulla Romagna. Sabato il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio. Le temperature minime sono attese in diminuzione, con gelate diffuse soprattutto nelle aree interessate dalle recenti nevicate, mentre le massime non andranno oltre i 7°C. La ventilazione sarà debole occidentale. Domenica il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con possibili schiarite. La tendenza è per un aumento della nuvolosità. Le temperature sono previste in aumento. I venti soffieranno deboli di direzione variabile. Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede un inizio di settimana all'insegna dell'instabilità. Viene spiegato nel bollettino diramato venerdì mattina: "L'approfondimento di un'onda depressionaria in estensione dall'Atlantico settentrionale verso il Tirreno apporterà condizioni di tempo instabile, con condizioni di nuvolosità e precipitazioni che potranno essere nevose fino a quote collinari. Le temperature saranno quasi stazionarie con minime inferiori allo zero e massime intorno a 4-5 gradi".