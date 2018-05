Meteo, weekend baciato dal sole: si sfioreranno i 30 gradi

Fine settimana in Romagna baciato dal sole. Un promontorio di alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile, con prevalenza di cielo sereno in pianura. Le temperature sono previste in aumento, con le massime tra 26 e 29°C, mentre le minime tra 17 e 19°C. Dalla prima serata di domenica è previsto un aumento della nuvolosità. Sarà il preludio all'arrivo di correnti instabili provenienti dal Tirreno, che determineranno condizioni di variabilità, con possibilità anche di piogge sparse, fino a giovedì. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, mantenendosi su valori al di sopra della norma.