Meteo, maltempo in arrivo: tornerà anche la neve a bassa quota

L'alta pressione ha le ore contante. E' atteso l'arrivo di un fronte perturbato che porterà piogge, vento e neve a bassa quota. E' all'orizzonte infatti la perturbazione numero 8 del mese, che determinerà precipitazioni sparse mercoledì, più consistenti sui rilievi. Successivamente subentrerà un impulso di aria artico polare marittima, che determinerà un nuovo sensibile calo termico, con neve a quote collinari. Sabato il cielo sarà nuvoloso, con piogge anche sulla fascia appenninica. Le temperature minime sono attese in aumento con valori generalmente attorno a 3 gradi, fino a 8 sulla costa, mentre le massime si assesteranno tra 6 e 10°C. Giovedì il cielo si presenterà nuvoloso con precipitazioni deboli, nevose fino a quote collinari. Nella nottata è previsto un esaurimento dei fenomeni. Le temperature tenderanno a diminuire. Per i giorni successivi, annuncia l'Arpae, "la parziale rimonta del campo di alta pressione favorirà bel tempo, ma con una spiccata variabilità della copertura nuvolosa. Le temperature sono attese in deciso abbassamento nella prima giornata, con in lieve graduale recupero nel resto del periodo".