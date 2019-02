Meteo, il maltempo concede una tregua. Sul finire di weekend arriva un'altra perturbazione

Dopo tanta pioggia e neve, il maltempo lascia spazia ad una fase meteorologicamente parlando decisamente più tranquilla. La presenza di un campo di alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile fino a sabato, con brinate al mattino e clima non freddo nelle ore centrali del giorno, con la colonnina di mercurio che oscillerà intorno ai 10°C. Successivamente l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica apporterà un'aumento della nuvolosità, con tendenza ad un peggioramento delle condizioni atmosferiche tra domenica e lunedì. La perturbazione, entrando nel Mediterraneo, formerà una nuova depressione sul Tirreno che porterà piogge e neve sul crinale.

Sul medio lungo termine, le proiezioni dell'Arpae vedono l'espansione di un promontorio anticiclonico tra l'Atlantico e l'Europa occidentale, portando flussi in prevalenza nord-occidentali sulla nostra regione. Per gli esperti del servizio meteorologico regionale "saranno possibili alcuni episodi di precipitazione, con quantitativi complessivi attesi nella norma. Si prospettano temperature in linea con la media climatologica o temporaneamente superiori, in particolare nei valori massimi". La seconda metà di febbraio potrebbe esser caratterizzata dalla presenza di un'area anticiclonica sull'Europa occidentale. Spiegano dall'Arpae: "L'ingresso sul Mediterraneo di sistemi perturbati significativi sembra quindi poco probabile, anche se saranno possibili alcuni eventi di precipitazione. I quantitativi attesi si prospettano complessivamente nella norma del periodo. Probabili temperature in linea con il tipico andamento stagionale".