Meteo, richiamo mite in quota: sarà una Epifania grigia e a tratti nebbiosa

Weekend dell'Epifania prevalentemente grigio, ma senza precipitazioni. Lo scenario atmosferico vede la presenza di una saccatura in discerso verso la Penisola Iberica, che richiamerà correnti più miti sull'Italia. Il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, ma senza piogge, con qualche schiarite nelle ore centrali del giorno. Non si esclude al primo mattino e in serata la formazione di foschie dense e banchi di nebbia. Le temperature saranno pressoché stazionarie e superiori alle medie del periodo, con le massime che oscilleranno tra 7 e 15°C, mentre le minime tra 3 e 8°C. Domenica non sono attese particolari variazioni, salvo il rischio di qualche debole e sporadica pioggia nel pomeriggio. Lunedì una perturbazione associata al minimo depressionario presente sulla Penisola Iberica interesserà marginalmente anche il Forlivese, ma senza piogge.