Frizzante al mattino, gradevole di giorno: sarà una settimana con l'"estate settembrina"

Messa alle spalle la perturbazione che ha portato un po' di instabilità anche in Romagna nella giornata di domenica, il cielo è tornato azzurro e il sole a baciare l'inizio della settimana. E anche i prossimi giorni vedranno condizioni di tempo stabile, con temperature gradevoli di giorno che non andranno oltre i 30°C e frizzanti al primo mattino tra 8 e 16°C. Informa il servizio meteorologico dell'Arpae: "La presenza di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, in estensione verso la nostra penisola, favorirà condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Le temperature sono previste in aumento, con valori massimi fino ai 27-28 gradi, in lieve diminuzione nel weekend".