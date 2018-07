Forte ondata di caldo in arrivo: temperature massime fino a 37 gradi

E' in arrivo in gran parte d'Italia, e anche in Romagna, una forte ondata di caldo. Le previsioni meteo per i prossimi giorni danno il cielo sereno o poco nuvoloso, con la possibile formazione di addensamenti pomeridiani nei pressi dei rilievi. Le temperature, sia minime che massime, sono in sensibile aumento: di notte si avranno picchi anche di 26 gradi mentre le massime oscileranno tra i 33 e i 37 gradi. Venti: deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. Il mare sarà invece calmo. Le condizioni di caldo si protrarranno come minimo fino a domenica.