Inizio di settimana caldo e soleggiato. Poi si cambia: fronte freddo porterà piogge e calo delle temperature

Inizio di settimana col sole e temperature ben oltre la norma, complice anche l'effetto dei venti da sud. Ma da mercoledì si cambia. L'anticiclone perderà forza, permettendo il transito di un fronte freddo da nord-ovest. Le correnti fresche in quota scaveranno una depressione sul Mar Ligure, responsabile di un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Il sistema perturbato attraverserà rapidamente la regione con precipitazioni deboli-moderate, localmente a carattere di rovescio o temporale.

Sulla Romagna i fenomeni sono attesi nella seconda parte della giornata. Le temperature massime continueranno ad oscillare intorno ai 25°C, mentre i venti, inizialmente meridionali, tenderanno a ruotare da ovest per divenire deboli settentrionali. "Dopo il passaggio della perturbazione - informa il servizio meteorologico dell'Arpae - da giovedì il tempo volgerà al miglioramento per l'arrivo di fresche correnti settentrionali, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in flessione in particolare nei valori minimi. Domenica l'avvicinarsi di una nuova saccatura nordatlantica apporterà un aumento della copertura nuvolosa con possibilità di precipitazioni".