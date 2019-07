Inizio di settimana col sole e "debole disagio bioclimatico". Giovedì lieve instabilità

Inizio di settimana all'insegna del sole e del "debole disagio bioclimatico". Queste le previsioni del servizio meteorologico dell'Arpae, che prevedono per l'area urbana un incremento dell'indice di Thom medio, che raggiungerà il valore di "25". "Tali condizioni si attenueranno parzialmente nella giornata di mercoledì, per la quale è previsto nuovamente un debole disagio", annuncia Arpae nel suo bollettino, spiegando come invece per l'entroterra e le aree montane non ci sarà alcun disagio. Le temperature sono attese in lieve aumento, con minime tra 24 e 26°C e massime tra i 31-33°C della fascia costiera ed i 37-38°C delle zone interne.

Nei giorni a seguire, viene spiegato sempre dal servizio meteorologico emiliano-romagnolo, "correnti occidentali in transito sull'area alpina, potranno temporaneamente favorire condizioni di instabilità sulla regione giovedì, in cui potranno svilupparsi locali rovesci o temporali. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso nei restanti giorni. Le temperature saranno pressochè stazionarie nella giornata di giovedì; in graduale aumento in seguito, riportandosi intorno ai 35 gradi a termine periodo".