Meteo, forte maltempo in arrivo con piogge e nevicate. Poi irrompe il gelo

Nelle prossime ore è atteso un peggioramento delle condizioni atmosferiche con vento, pioggia e nevicate a bassa quota. Una depressione, alimentata da aria fredda in quota, insiste sul bacino del Mediterraneo, determinando nelle prossime ore una prolungata fase di maltempo, che dispenserà precipitazioni ad intermittenza almeno fino alla giornata di sabato. È già nevicato nella nottata tra martedì e mercoledì nell'entroterra. Lungo la Statale Tosco Romagnola la precipitazione ha interessato il tratto tra Rocca San casciano e il Passo del Muraglione, con l'intervento dei mezzi spazzaneve dell'Anas. Mercoledì la strada si è presentata parzialmente bianca da Osteria a salire verso il passo. Non ci sono problemi alla circolazione, sorvegliata dalla Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano.

Nelle prossime ore

La neve cadrà ancora a quote collinari, ma nella nottata tra mercoledì e giovedì non si escludono fenomeni di acqua mista a neve o neve bagnata sulla pianura a ridosso della fascia pedemontana. Il servizio meteorologico dell'Arpae pone per giovedì il limite delle nevicate tra i 200 ed i 400 metri di quota: le precipitazioni attese oscilleranno tra 18 e 29 millimetri. Il modello del Cnr Moloch opta per la possibilità di nevicate coreografiche anche in città, grazie alla temporanea assenza dei venti di Bora. La successiva ventilazione dai quadranti nord-orientali determinerà un aumento delle temperature, comunque non oltre i 4-5°C, con nevicate solo oltre i 400 metri. Anche quella di venerdì sarà una giornata caratterizzata dal maltempo, con piogge e fiocchi abbondanti nell'entroterra.

Arriva il gelo

Domenica si attende un'irruzione di aria fredda continentale di matrice siberiana, che determinerà un notevole abbassamento delle temperature. Potrebbe trattarsi di una delle ondate di gelo più rilevanti degli ultimi anni. Il picco è atteso tra lunedì e mercoledì, quando le termiche attese a 1500 metri scenderanno di circa dodici-quindici gradi al di sotto dello zero. Ciò significa che anche in pianura difficilmente si avranno valori positivi, anche di giorno. Probabilmente ci saranno conseguenze nevose sulla Romagna, ma la previsione meteo potrà subìre variazioni, dovute alla formazione di minimi depressionari conseguenti la discesa del nucleo freddo.