Meteo, possibilità di nevicate anche in pianura: le previsioni

Le ultime elaborazioni del centro di calcolo meteorologico di youmeteo.com indicano maltempo, con venti forti e neve fino in pianura, tra la serata di venerdì e gran parte di sabato sulla provincia di Rimini e Forlì-Cesena.

Le previsioni

Venerdì: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, leggere o moderate tra mattino e pomeriggio, moderate dalla tarda serata. Prime deboli precipitazioni nevose durante la giornata relegate solo all’appennino intorno ai 900m di quota. Dalla serata rapido calo della quota neve con nevicate moderate tra appennino e collina e tra la tarda serata e la notte con neve fino in pianura e sulla costa. Venti moderati da S/S-O durante la prima mattinata ma tendenti a ruotare da N-O, inizialmente con raffiche moderate ma tendente poi a leggere fino alla serata.



Sabato: precipitazioni moderate diffuse con nevicate con accumulo fino al piano tra Forlì, Cesena e Rimini tra la notte e la mattinata. Sulla costa episodi di neve o neve mista a pioggia con la possibilità di leggeri accumuli. Graduale attenuazione e tendenza a miglioramento dal tardo pomeriggio. Venti forti, a tratti molto forti, da N-E in mare e da N-O in terra in graduale attenuazione da metà pomeriggio. Mare tra mosso e molto mosso.

ATTENZIONE: in serata tendenza a schiarite sempre più ampie con la possibilità di formazione di lastre ghiaccio diffuse su gran parte delle strade anche di pianura.



Domenica 4 Febbraio: cielo sereno o poco nuvoloso. Venti da S-O tra la notte e la mattina tendenti a calmare e a divenire di direzione variabile in giornata. Temperature in aumento con massime intorno a 8° sulla costa.



Elaborazione dati e previsioni meteo a cura del centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com