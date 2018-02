Meteo, cosa ci attenderà: ancora ghiacco e giovedì altre nevicate

Si riaffaccia il sole su parte del Forlivese dopo l'abbondante nevicata delle ultime ore. Resta l'insidia ghiaccio. Anche martedì la colonnina di mercurio non ha superato lo zero, con una temperatura massima di -1.6°C in città (nell'entroterra tra -3 e -8°C). La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta "gialla": "Una massa d'aria fredda di origine artica insisterà ancora nella giornata di mercoledì sul nostro territorio regionale determinando temperature medie giornaliere sulle zone di pianura comprese tra 0 e -4°C, mentre nelle restanti zone temperature medie giornaliere comprese tra -4 e -12°C. Gelate diffuse in particolare dove persiste l'accumulo di neve al suolo".

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna indicano per cielo sereno al mattino, con tendenza ad aumento della nuvolosità in giornata a partire dal settore appenninico in estensione alla pianura. Giovedì è invece attesa una nuova ondata di maltempo, che porterà altra neve: sono infatti previste nevicate diffuse su tutto il territorio, inizialmente deboli, poi in graduale intensificazione durante il pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla serata. Nei giorni successivi, "la persistenza di una circolazione depressionaria sull'area mediterranea manterrà tempo perturbato, con deboli precipitazioni nella prima giornata di venerdì, e fenomeni più intensi nelle giornate successive. Le temperature sono previste in aumento, anche se con valori minimi ancora sotto lo zero".