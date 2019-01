Meteo, si avvicina il peggioramento: possibilità di "neve bagnata" anche a Forlì

Neve "bagnata" potrebbe cadere nella nottata tra mercoledì e giovedì anche su Forlì. Questo il verdetto delle ultime previsioni stilate dal servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna. Nel corso della giornata di mercoledì è atteso un graduale aumento della nuvolosità, che entro sera darà luogo a precipitazioni che in pianura tenderanno col trascorrere delle ore si trasformeranno in acqua mista a neve. Nella nottata i fenomeni sono attesi prevalentemente nevosi sulla pianura pede-collinare e presumibilmente anche lungo l'asse della via Emilia (tutto dipenderà dalle termiche e dalla rotazione dei venti), mentre sul settore costiero le precipitazioni rimarranno in forma di pioggia o acqua mista a neve.

Nevicate più fitte sono attese al di sopra dei 200-300 metri. Giovedì inizierà con cielo molto nuvoloso e residue deboli nevicate in rapido esaurimento. Seguirà un nuovo peggioramento, con piogge anche sui rilievi complice un richiamo mite in quota, con lo zero termico che impennerà oltre i 2000 metri. I fiumi potrebbero vedere così aumentare la loro portata entro il weekend. Venerdì sono attese condizioni di tempo pertubato, "con cielo coperto con precipitazioni diffuse sul settore emiliano che potranno ancora assumere carattere nevoso anche in pianura sul piacentino parmense nelle ore mattutine per poi divenire piovose in giornata. Sulla Romagna ci saranno deboli piovaschi sparsi".

Le temperature massime subiranno un sensibile aumento sul settore orientale, comprese tra 2 gradi di Piacenza e i 13/14 gradi della Romagna. I venti soffieranno dai quadranti meridionali con rinforzi sui rilievi, sulla costa e sul mare (che si presenterà mosso o molto mosso). Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "il transito di un'onda depressionaria sulla nostra penisola manterrà condizioni di variabilità perturbata con precipitazioni più probabili nelle giornate di sabato e lunedì. Le temperature rimarranno pressochè stazionarie nei valori minimi e in lieve graduale aumento nei valori massimi".