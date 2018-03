Meteo Pasqua e Pasquetta, tutto quello che c'è da sapere: le previsioni

Il sole sarà il protagonista delle festività di Pasqua. Dopo una breve parentesi instabile attesa per sabato, quando non si escludono temporaneai rovesci sparsi sul territorio, più probabili sui rilievi, il bel tempo sarà l'assoluto protagonista nelle giornate di domenica e lunedì di Pasquetta. "Per sabato - annuncia l'Arpae nel bollettino diramato venerdì mattina - avremo cielo nuvoloso con locali piovaschi in pianura e piogge persistenti in montagna. Le temperature subiranno una diminuzione nei valori massimi, che si porteranno intorno a 15-16 gradi. I venti saranno moderati da sud e il mare mosso".

"Per Pasqua e Pasquetta - viene evidenziato - il cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in risalita nei valori massimi e in diminuzione nei valori minimi che si porteranno intorno a 6-8 gradi". Sino a martedì proseguirà la stabilità atmosferica per la temporanea rimonta del campo di pressione. Da mercoledì è previsto un nuovo peggioramento, con precipitazioni diffuse a partire dal settore occidentale della regione. La tendenza è un graduale e lento aumento delle temperature, con valori che si riporteranno nella media climatologica del periodo.