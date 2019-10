Meteo, un po' d'instabilità in arrivo: ma il passaggio perturbato sarà veloce

Si annuncia un mercoledì pomeriggio meteorologicamente instabile. E' atteso infatti il rapido passaggio di un fronte perturbato, con piogge sparse a carattere di rovescio. L'instabilità sarà accompagnata da un abbassamento delle temperature, che si riporteranno in linea con i valori del periodo. Qualche pioggia è attesa anche nella mattinata di giovedì, ma in rapido esaurimento. La colonnina di mercurio perderà qualche grado specie per quanto concerne le massime, oscillando tra 19 ed i 22°C, mentre le minime sono attese tra 14 e 18°C. Venerdì e sabato si attende tempo stabile con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in lieve aumento, mentre domenica, annuncia l'Arpae, l'avvicinarsi di una nuova saccatura nordatlantica apporterà un aumento della copertura nuvolosa con precipitazioni più probabili sul settore centro-orientale. Lunedì si attende un nuovo miglioramento.