Meteo, sarà una settimana turbolenta. E non si esclude la neve anche in pianura

La prossima settimana sarà caratterizzata da condizioni di tempo instabile, con altre possibilità di nevicate a quote basse. Saranno tre gli episodi perturbati: il primo si attiverà tra domenica e lunedì, determinando precipitazioni intermittenti, che assumeranno carattere nevoso sui rilievi. L'approfondimento dell'onda depressionaria dalle isole britanniche verso il Tirreno settentrionale, informa la Protezione Civile", "attiverà venti sud-occidentali rinforzeranno nel primo pomeriggio di domenica sul crinale appenninico con raffiche superiori ai 74 km/h per almeno tre ore consecutive, e con venti medi compresi tra scala Beaufort 7 e Beaufort 8. Per questo motivo è stata diramata un'allerta gialla per "vento" sulla fascia pede-montana.

Dopo il transito perturbato di lunedì, quella di martedì sarà una giornata di tregua. Ma incombe all'orizzonte un'altra veloce depressione, che nella giornata di mercoledì porterà a nuove nevicate. Questa volta i fiocchi potrebbero interessare anche la pianura. Dopo un inizio di giornata piovoso le precipitazione tenderanno a trasformarsi in neve complice l'ingresso di correnti fredde in quota. Ancora non è possibile stimare gli effetti della perturbazione: tutto dipenderà dalla posizione del vortice depressionario ancora particolarmente incerto. Giovedì le nuvole tenderanno gradualmente ad allontanarsi, ma per il fine settimana è atteso il terzo impulso depressionario. Tuttavia anche su quest'ultimo regna incertezza circa l'esatta traiettoria.