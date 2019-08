Nubi in aumento, nei prossimi giorni temporali sparsi e temperature più 'fresche'

L'anticiclone nordafricano mostra i primi segnali di cedimento. Aumentano le nuvole e nei prossimi giorni è previsto il ritorno della pioggia, anche se si tratterà di fenomeni discontuini intervallati a fasi soleggiate. Già giovedì pomeriggio non si esclude la formazione di qualche breve rovescio temporalesco, mentre venerdì non si escludono deboli precipitazioni anche in pianura, in particolar modo nelle ore serali. L'alta pressione lascerà spazio correnti più fresche ed instabili, con la formazione di un debole minimo depressionario nell'area Tirrenica.

I modelli matematici non prevedono il passaggio di un sistema perturbato organizzato ed i fenomeni sono attesi nelle ore pomeridiane soprattutto lungo la dorsale appenninica. Il modello matematico americano non esclude la formazione di temporali a macchia di leopardo nel pomeriggio di sabato, mentre la domenica risulterà più tranquilla. Le temperature sono attese in diminuzione, con valori nella media e massime intorno ai 30°C.