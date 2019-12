Meteo, weekend mite e a tratti bagnato e ventoso. Natale con l'alta pressione

Due perturbazioni in transito sulla Romagna renderanno l'ultimo fine settimana che precede il Natale piuttosto variabile. Nella prima mattinata di sabato ombrello a portata di mano per possibili residue piogge, ma con tendenza a rapida attenuazione della nuvolosità. Dopo un pomeriggio con ampie schiarite si assisterà ad un nuovo aumento della nuvolosità da ovest, in estensione al resto del territorio regionale nel corso della notte. Le temperature sono attese in lieve aumento, con massime oscillanti tra 14 e 15°C.

I venti soffieranno deboli occidentali in pianura, moderati dai quadranti sud-occidentali sui rilievi, con rinforzi sulle vette. La seconda perturbazione prevista porterà qualche pioggia nella mattinata di domenica, con tendenza a schiarite già nel pomeriggio. Le temperature subiranno una lieve flessione, ma sempre con valori superiori alla norma, con le massime oscillanti tra 10 e 12°C. I venti soffieranno deboli-moderati dai quadranti occidentali, con possibili rinforzi sui rilievi.

La settimana di Natale vedrà l'affermazione di un campo anticiclonico sul Mediterraneo occidentale, che favorirà condizioni di tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Le temperature sono attese stazionarie o in lieve aumento nelle massime, in diminuzione nelle minime, con valori saranno ancora superiori rispetto a quelli previsti dalla norma climatologica. Una progressiva diminuzione per l'afflusso di correnti più fredde dai quadranti orientali è attesa a Santo Stefano.