Meteo, debole perturbazione in arrivo: il weekend elettorale sarà grigio e a tratti bagnato

Weekend elettorale a tratti bagnato sulla Romagna. Il fine settimana risentirà del transito di un debole impulso instabile, che dispenserà precipitazioni intermittenti, soprattutto nella giornata di sabato. L'aumento della nuvolosità determinerà un aumento delle temperature minime, che oscilleranno tra 1 e 3°C, mentre le massime sono attese in flessione, con valori tra 6 ed 8°C. Anche la domenica si annuncia grigia per nubi medio-basse, associate a piogge deboli e sporadiche sul settore orientale, con tendenza ad un'attenuazione della nuvolosità tra il tardo pomeriggio e la sera.

Nessun accenno di inverno nei giorni a seguire. Informa il servizio meteorologico dell'Arpae: "Da lunedì sembra probabile una ripresa del campo barico per l'estensione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale con condizioni di maggiore stabilità e tempo in prevalenza soleggiato. Le temperature inizialmente stazionarie, sono attese in aumento nei giorni successivi, su valori superiori a quelli previsti dalla media climatologica".