Serie di perturbazioni, ombrelli a portata di mano. E oltre alle piogge anche una decisa rinfrescata

Fine settimana con l'ombrello a portata di mano, anche se non mancheranno le schiarite, e temperature frizzanti. Il nucleo fresco ed instabile nord-atlantico che venerdì ha bagnato anche la Romagna tenderà a spostarsi verso levante, con ultime piogge nelle prime ore della giornata di sabato. Un'altra perturbazione è attesa domenica, dispensando altre piogge intermittenti. Nel dettaglio, il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede per sabato mattina cielo coperto, con possibili precipitazioni che a tratti potranno assumere carattere di rovescio. Nel frattempo da ovest avanzeranno schiarite sempre più ampie.

Le temperature minime oscilleranno tra 16 e 18°C, mentre le massime tra 23 e 25°C. La ventilazione sarà debole dai quadranti sud-occidentali, mentre il mare tenderà a divenire poco mosso. Domenica è prevista un'altra fase perturbata, pilotata da una saccatura dal Nord Europa, con precipitazioni diffuse soprattutto al mattino. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli-moderati dai quadranti occidentali, mantre il moto ondoso del mare è previsto in aumento. Seguirà un inizio di settimana all'insegna del tempo stabile, mentre mercoledì non si esclude un ritorno delle piogge.