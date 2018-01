Meteo, altro che freddo e neve: per i "giorni della Merla" clima mite e nebbioso

Clima mite e nebbioso per i "giorni della Merla". Gli ultimi giorni di gennaio saranno tutt'altro che freddi. La causa è da attribuire alla presenza di un promontorio di alta pressione, responsabile di temperature ben al di sopra della norma. Solamente sabato la Romagna sarà lambida da una debole perturbazione, che porterà nubi, ma non precipitazioni. La visibilità sarà ridotta da foschie dense e banchi di nebbia. Anche domenica prevaranno le nebbie, in parziale dissolvimento nelle ore centrali del giorno. Le temperature minime oscilleranno tra 2 e 8°C, mentre le massime tra 6 e 11°C. Lo schema atmosferico non subirà variazioni anche nella prossima settimana.

"Flussi nord occidentali, di origine nord-atlantica, determineranno condizioni di tempo relativamente stabile sulla nostra regione - annuncia l'Arpae -. Non sono previste precipitazioni, ma saranno presenti foschie e nebbie, anche fitte, sulla pianura e nelle valli, in diradamento solo nelle ore centrali della giornata. Le temperature saranno pressochè stazionarie". Di questo passo il mese di gennaio 2018 si collocherà tra i più miti dal dopoguerra. Per un cambiamento bisogna attendere l'inizio di febbraio, quando dovrebbe fare capolino una circolazione depressionaria sul Mediterraneo, con probabile afflusso di aria fredda dalle alte latitudini. Ma si tratta di una linea di tendenza che necessita di ulteriori conferme.