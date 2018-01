Meteo, insiste l'anticiclone: nebbia in pianura e mite in collina. Ma presto cambierà

Era stata annunciata già nei giorni scorsi. La nebbia non ha mancato l'appuntamento, insistendo da lunedì pomeriggio su buona parte della pianura Forlivese. Risparmiate le aree collinari, dove dominano sole e temperature gradevoli. La situazione vede la presenza di un campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile almeno giovedì. Successivamente ci sarà infatti un accenno di cambiamento per l'approssimarsi di una perturbazione, che porterà delle precipitazioni nella giornata di venerdì.

Prima dell'aumento della nuvolosità la pianura non vedrà il cielo per la presenza di umidità nei bassi stradi, che, col ristagno dell'aria, determineranno nebbie specie nelle ore più fredde. In collina si respira invece aria di inizio primavera. Insomma, i giorni della Merla, a dispetto della tradizione che li vuole come i più freddi dell'inverno, trascorreranno nell'entroterra con temperature al di sopra della norma. La fase statica, nebbiosa in pianura, è comunque agli sgoccioli. Dal 5 febbraio si attende il transito di un fronte perturbato dal Nord Europa, che, oltre a determinare un calo termico, riporterà piogge diffuse e nevicate sui rilievi. Si torna così su condizioni più dinamiche e invernali.