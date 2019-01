Meteo, sarà maltempo dai colori invernali. C'è anche il rischio neve, ma la previsione è in evoluzione

La prossima settimana sarà fortemente condizionata dal freddo Artico. C'è da attendersi quindi condizioni di stampo invernale dopo un lungo periodo condizionato da scarse precipitazioni. E di giorno in giorno, complice anche le informazioni diffuse dai mass media e dai siti web di meteorologia, cresce la curiosità di quel che potrà accadere. Tuttavia al momento la linea di tendenza, benchè tracciata verso il tempo perturbato, risulta ad ora inaffidabile e con attendibilità bassa. Quanto disegnato dai modelli meteorologici è in continua evoluzione e la verosimile sentenza potrebbe arrivare solo a 48 ore dall'evento. Quindi consultare un'applicazione sullo smartphone sul tempo che farà tra sette giorni non ha senso. Il simbolo della neve nel giro di 6-12 ore potrebbe esser sostituito da quello della pioggia o persino dal sole. La situazione è molto complessa. Non appena i modelli matematici rischiano ad inquadrare l'esatta collocazione del minimo depressionario che si andrà a scavare nel Bacino del Mediterrano allora sarà possibile definire con una certezza superiore al 70% cosa attenderci fuori dalla finestra.

Nell'immediato è atteso il transito di una perturbazione atlatica che determinerà nella mattinata di venerdì precipitazioni sulla Romagna in graduale attenuazione già nel corso della giornata. In serata un nuovo peggioramento riporterà la pioggia in pianura e nevicate anche a quote collinari. Le temperature sono attese in flessione sia nei valori minimi che massimi. La ventilazione tenderà nel corso della giornata da ruotare dai quadranti settentrionali. Nella prima mattinata di sabato sono attese condizioni di tempo perturbato, con nevicate intorno ai 400 metri, ma con tendenza al rapido esaurimento dei fenomeni. Le temperature sono attese in ulteriore calo, con le massime in pianura attorno ai 5°C. I venti soffieranno dai quadranti nord-orientali, tendenti ad attenuare.

Domenica non sono attese precipitazioni, mentre l'inizio della prossima settimana, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, è atteso "un approfondimento di una saccatura nord-atlantica sul Mediterraneo occidentale ed il suo successivo transito verso est, apporteranno condizioni di tempo perturbato a partire dalla giornata di lunedì. Saranno quindi possibili nevicate diffuse anche in pianura. Le temperature resteranno stabili ed inferiori alla media climatologica del periodo". Ma, come si dice in gergo medico, la prognosi resta ancora riservata. L'intensità delle precipitazioni, che sia pioggia o neve dipenderà tutto da dove si posizionerà il vortice depressionario. Sul lunghissimo termime, ovvero la fine della terza decade di gennaio, i modelli cominciano a delineare un serio blocco delle correnti zonali da ovest, segnalando invece l'inserimento di quelle fredde orientali con conseguenze tutte da verificare.