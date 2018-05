Meteo, inizio di settimana variabile con rischio di temporali pomeridiani. Ridracoli è piena

Inizio di settimana variabile sotto il profilo meteorologico. Il cielo si presenterà martedì irregolarmente nuvoloso, con ampie zone di sereno in pianura. Nel pomeriggio ci sarà lo sviluppo di nubi convettive, che potranno dar luogo a rovesci temporali sparsi, più probabili in collina. Tempo fotocopia anche mercoledì. Le temperature subiranno una flessione, con le minime tra 8 e 11°C, mentre le massime tra 19 e 21°C. I venti soffieranno deboli di direzione variabile. Da giovedì, spiega l'Arpae nel bollettino, "il lento spostamento verso nord del minimo depressionario determinerà generali condizioni di tempo stabile, con possibilità di qualche rovescio pomeridiano sui rilievi. Temperature in lieve rialzo a inizio periodo, poi stazionarie, in linea con la media del periodo". Le piogge degli ultimi giorni che hanno interessato l'entroterra, a tratti a carattere anche di nubifragio, consentono alla diga di Ridracoli di mantenere un volume prossimo al 100%. Una buona notizia per l'imminente stagione estiva.