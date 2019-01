Meteo, si volta pagina: torneranno piogge e nevicate. Importanti novità per la terza decade di gennaio

Il lungo periodo avaro di piogge e nevicate sta per terminare. Dalla seconda metà della settimana il cedimento dell'alta pressione favorirà l'ingresso di una pertubazione nord-atlantica, seguita sul finire della settimana da un nuovo peggioramento più consistente alimentato da una depressione mediterranea. L'inizio di settimana sarà caratterizzato da condizioni di tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature massime in aumento. Le minime oscilleranno invece attorno allo zero, con valori negativi nelle aree rurali e brinate notturne.

La svolta è attesa tra mercoledì e giovedì. "L'ingresso di una debole saccatura atlantica - spiega il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna - apporterà un aumento della copertura nuvolosa, con deboli precipitazioni sparse nel corso del periodo, più intense e diffuse nella giornata di venerdì. Le temperature sono previste in lieve progressivo calo, sia nei valori massimi che minimi". Tra giovedì e venerdì la neve farà la sua comparsa inizialmente oltre i 1500 metri e venerdì sotto i 1200 metri di quota.

Nella prossima settimana si dovrebbero manifestare gli effetti del riscaldamento della stratosfera: il modello europeo indica la possibilità di una serie d'impulsi freddi, associati a nevicate anche in pianura tra il 22 e il 23 gennaio. Si tratta comunque di una linea di tendenza che necessita di conferme nei prossimi giorni.