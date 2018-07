Torna a splendere il sole dopo i temporali: ma nel weekend possibile peggioramento

Il fronte temporalesco che nel tardo pomeriggio di lunedì ha attraversato il Forlivese ha spazzato via il caldo e l'afa, lasciando alle spalle una piacevole sensazione di fresco, specie al primo mattino. Martedì la temperature massima è stata di poco superiore ai 30°C in città, con un tasso di umidità inferiore al 50%. Mercoledì, giovedì e venerdì saranno tre giornate all'insegna del bel tempo, con la colonnina di mercurio che potrà spingersi fino a 34°C nella pianura interna. La stabilità atmosferica proseguirà fino a sabato, quando non sono esclusi addensamenti ad evoluzione diurna sui rilievi associati ad isolati rovesci. Domenica l'ingresso di una veloce perturbazione, annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae, potrà determinare un peggioramento con nuvolosità diffusa e piogge e rovesci sparsi sul territorio. Un nuovo miglioramento è atteso da lunedì, quando sono attese residue piogge solo sul settore romagnolo.