Meteo, inizio di settimana grigio e con temperature in aumento

Inizio di settimana grigio e ventoso sul Forlivese. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per lunedì, annunciando venti tra 35 e 55 chilometri orari. La giornata di lunedì vedrà condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con visibilità limitata da foschie dense e locali banchi di nebbia, in dissolvimento nel corso della giornata quando subentreranno correnti dai quadranti meridionali. Le temperature sono attese in aumento, comprese tra 11 e 14°C. Martedì si alterneranno schiarite ed annuvolamenti, in un contesto ancora mite per effetto di venti dai quadranti meridionali.

Temperature in forte aumento anche sui rilievi, determinando un rapido scioglimento del manto nevoso presente sul crinale. Domenica sul Monte Falco, a 1450 metri, lo spessore era di 36 centimetri. Nonostante la qualità della neve non eccellente, molti hanno scelto di trascorrere l'ultima domenica delle festività natalizie in Campigna, dove è arrivata anche la Befana sugli sci. Con la neve che va via via sciogliendosi aumenta il volume della diga di Ridracoli, attualmente ad oltre il 83% sul totale, pari a 27,56 milioni di metri cubi.

Nei giorni successivi "si prevedono condizioni di nuvolosità irregolare, alternata a parziali schiarite con prevalente assenza di precipitazioni. Temperature in graduale flessione". L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).