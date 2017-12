Natale gradevole, ma le nuvole aumenteranno. Ridracoli supera i 20 milioni

E' stato un Natale all'insegna del sole, con temperature gradevoli. La massima ha di poco superato i 10°C, toccando un picco di 12.8°C. In Campigna non sono mancati i turisti che hanno scelto di trascorrere il giorno di festa sulla neve. Nelle prossime ore è previsto un aumento della nuvolosità per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Martedì di Santo Stefano sarà una giornata grigia, con temperature minime in aumento e massime che sulla costa oscilleranno attorno ai 10°C. I venti soffieranno deboli occidentali. Mercoledì si annuncia come una giornata cupa e a tratti piovosa, con temperature stazionarie. La ventilazione sarà debole moderata dai quadranti sud-occidentali.

Per i giorni successivi, specifica l'Arpae dell'Emilia Romagna, "un sistema depressionario in spostamento verso l'area balcanica porterà ancora residue deboli precipitazioni in transito sulla regione nella giornata di giovedì, nevose a quote collinari. Successivamente è atteso un graduale miglioramento con alternanza di schiarite ed annuvolamenti e precipitazioni assenti. Le temperature saranno in graduale flessione nei valori minimi, stazionarie nei valori massimi". Le precipitazioni di novembre e dicembre allontanano lo spettro della crisi idrica. Nell’invaso di Ridracoli il volume ha superato i 20 milioni di metri cubi, mentre a fine ottobre era pericolosamente sceso poco sopra gli 8. Grazie anche alla neve che si scioglierà e alle ulteriori piogge attese nei prossimi giorni, la situazione appare fortunatamente meno critica.