Meteo, perturbazione temporalesca in arrivo. Ma il fine settimana sarà col sole

Possibili fenomeni temporaleschi, localmente anche di forte intensità, tra giovedì pomeriggio-sera e venerdì sulla Romagna. Nelle prossime ore è previsto l'avvicinamento di una depressione, che determinerà marcata instabilità con precipitazioni a carattere di rovescio. Giovedì è prevista nuvolosità variabile, con rovesci temporaleschi sparsi sul territorio nel corso del pomeriggio. In serata si assisterà ad un'intensificazione del peggioramento, con precipitazioni localmente a carattere temporalesco. Condizioni di tempo perturbato sono attese anche nella prima parte di venerdì, con cielo coperto e piogge diffuse. Le temperature sono attese in diminuzione ed oscilleranno tra 21 e 24°C. La tendenza è per un graduale miglioramento. La rimonta dell'alta pressione riporterà il bel tempo per il weekend, accompagnato da un rialzo delle temperature.

Da lunedì l'arrivo di un'altra saccatura determinerà un nuovo aumento della nuvolosità, preludio ad un possibile peggioramento tra mercoledì e giovedì con possibili temporali ed un nuovo abbassamento della colonnina di mercurio. La tendenza per le prossime settimane, informa l'Arpae, vede "una circolazione atmosferica caratterizzata da correnti occidentali con probabile alternanza di fasi di alta pressione e temporanee condizioni di instabilità, associate al transito di deboli onde depressionarie. Sono quindi probabili alcuni eventi di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, nella norma del periodo. Le temperature non sembrano discostarsi dai valori medi climatologici".