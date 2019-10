Ponte di Ognissanti con l'ombrello a portata di mano. E sarà via via più mite

Ponte di Ognissanti con l'ombrello a portata di mano. Con l'inizio di novembre si apre ad una fase favorevole a condizioni anticicloniche. Ciò non vuole dire che sono previste piogge tutti i giorni. Tuttavia si vedranno più nuvole che schiarite. "L'approfondimento di una vasta area depressionaria sulle Isole Britanniche piloterà sul Mediterraneo e sulla nostra regione una serie di impulsi perturbati, inseriti in un flusso di correnti miti ed umide sud-occidentali", informa il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna. Nel fine settimana le correnti tenderanno a virare dai quadranti occidentali prima e sud-occidentali poi, annunciando il passaggio di un sistema frontale che sarà attivo soprattutto tra sabato pomeriggio-sera e domenica, con piogge che sulla Romagna saranno sparse ed intermittenti.

Venerdì il cielo sarà molto nuvoloso, con tendenza a schiarite nel corso del pomeriggio in particolare sulle aree pianeggianti centro-orientali. Le temperature oscilleranno intorno ai 15°C. Sabato è previsto un nuovo aumento della nuvolosità, con piogge intermittenti dal pomeriggio. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo. Secondo le previsioni dell'Arpae, "domenica, martedì e mercoledì sembrerebbero essere le giornate più piovose, caratterizzate da precipitazioni anche abbondanti sul crinale appenninico, in genere moderate sull'Emilia, deboli sulla Romagna; lunedì è atteso un temporaneo miglioramento con locali deboli piogge e qualche schiarita". Le temperature aumenteranno domenica e si porteranno di nuovo sopra la norma, con massime attorno a 18/19°C sulle aree di pianura.