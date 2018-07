Meteo, weekend soleggiato. In agguato un peggioramento con temporali

Fine settimana senza piogge, ma con nubi in aumento a partire da domenica. Lunedì farà infatti irruzione una saccatura, che porterà temporali anche forti in movimento da ovest verso est. Sabato il cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna lungo i rilievi. minime attorno a 20/22 gradi; massime comprese tra i 27-29 gradi del settore costiero e i 33-34 gradi delle pianure interne. I venti soffieranno deboli variabili. Domenica sarà caratterizzata da condizioni di variabilita' con ampi spazi di sereno alternati a temporanei annuvolamenti piu' consistenti. La ventilazione sarà debole dai quadranti orientali. In seguito, informa l'Arpae dell'Emilia Romagna, "la presenza di flussi perturbati manterra' condizioni di spiccata instabilita' per l'intero periodo, con nuvolosita' e precipitazioni piu' significative nella giornata di lunedi' e martedi'. Successivamente sono attese condizioni di variabilita' con alternananza di schiarite ed annuvolamenti e sporadiche precipitazioni. Le temperature, inizialmente in flessione, tenderanno ad aumentare da mercoledì".